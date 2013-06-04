Кабмин определил таможенные пункты пропуска для подакцизных товаров

Кабинет министров Украины определил перечень пунктов пропуска через государственную границу подакцизных товаров - спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, которые перевозятся автомобильным и железнодорожным транспортом.

Об этом говорится в постановлении правительства №390 от 29 мая 2013 года.

В частности, для автомобильного сообщения определены такие пункты пропуска: на границе с Польшей – Краковец, Рава-Русская, Шегини и Ягодин, со Словакией – Ужгород, с Венгрией – Чоп, с Румынией – Порубное, с Молдовой - Кучурган, Мамалыга, Могилев-Подольський, Платоново, Рени, Старокозачее, с Беларусью – Новые Ярыловичи, Выступовичи, с Россией – Бачевск, Гоптевка, Должанский, Новоазовск, Успенка, Гремяч.

Для железнодорожного сообщения определены такие пункты пропуска: на границе с Польшей – Владимир-Волынский, Мостиска, Ягодин, со Словакией – Чоп, с Венгрией – Чоп, Соловка, с Румынией – Вадул-Сирет, Дяково, с Молдовой – Кучурган, Могилев-Подольский, Рени, с Беларусью – Выступовичи, Горностаевка, Заболотье, с Россией – Зерновое, Квашино, Тополи, Красная Могила.

Этим же постановлением Кабмин определил 55 постановлений и распоряжений, которые ранее регулировали данную сферу, но утратили силу в связи с принятием нового документа.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года министр доходов и сборов Александр Клименко, выступая на первом видеосовещании с руководителями региональных подразделений и центрального аппарата налоговой и таможенной служб, назвал первоочередные задачи налоговиков и таможенников, в числе которых – активизация борьбы с контрабандой, в том числе подакцизными товарами.

С февраля 2013 года во исполнение распоряжения министра доходов и сборов Украины Александра Клименко в Украине проходит спецоперация «Госграница - 2013», направленная на усиление мер по противодействию коррупции и служебным правонарушениям, нарушению таможенных правил и возможному занижению таможенной стоимости товаров. Специальные рабочие группы проверяют правильность таможенного оформления товаров в зонах деятельности Львовской, Ягодинской, Чопской и Южной таможен.