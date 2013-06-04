Минфин привлек в госбюджет 116,4 млн грн и 20,9 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 4 июня

Министерство финансов Украины во вторник, 4 июня, привлекло в государственный бюджет 116,368 млн грн и 20,922 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций в национальной валюте, Минфин привлек 116,368 млн грн, удовлетворив две из трех поданных заявок инвесторов на приобретение 5-месячных гособлигаций с доходностью 7,75%. Минфин оставил без удовлетворения единственную поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций общим объемом выпуска (по номинальной стоимости) 10,2 млн грн и номинальным уровнем доходности 14,3%. На приобретение 5-летних госбумаг инвесторы не подали ни одной заявки.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек 15,713 млн долл. по всем пяти поданным заявкам на приобретение 2-летних госбумаг с доходностью 7,75%, и 5,209 млн долл. по обеим поданным заявкам на приобретение 3-летних госбумаг с доходностью 8%.

Как говорится в сообщении Минфина, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины по курсу Национального банка составил 238,6 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин в июне планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 4, 11, 18 и 25 июня.

По состоянию на 4 июня 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 223,486 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 83,613 млрд грн, нерезидентов - 4,854 млрд грн.

По данным Госказначейства, в январе-мае в госбюджет поступило 70,965 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 38,922 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.