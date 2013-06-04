Янукович обещает 800 региональных инвестпроектов на 50 млрд грн

В этом году в городах и регионах начнется реализация около 800 инвестиционных проектов, финансирование которых составит около 50 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня в интервью журналистам, находясь с рабочей поездкой в Сумской области.

“Уже во втором полугодии постепенно запускаем по всей стране около 800 проектов инвестиционных, которые будут финансироваться на уровне 50 млрд грн. Это начало только, этот год, который переходит в 2014-й. И если удастся повышать экономику, мы еще будем увеличивать количество этих инвестпроектов, которые пойдут на развитие наших территорий”, - сказал Президент.

При этом глава государства отметил, что экономическая ситуация в этом году - одна из самых тяжелых не только в Украине, но и в Европе и мире.

«Но потихоньку мы видим, что начинает расти экономика. В некоторых отраслях, например, в сельском хозяйстве, она растет сегодня более быстро и мощно, чем мы ожидали. Мы видим, что в сфере услуг сегодня есть рост. И главное — держится на очень низком уровне инфляция, которая не превышает 1%. Поэтому, если мы будем из года в год поднимать уровень жизни людей, это — самое главное», - сказал Янукович.