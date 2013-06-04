Украина выплатила 39,7 млн долл. купонного дохода по двухлетним евробондам 2012 года
19:40, 04 июня 2013Финансы
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Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в августе 2012 года, в объеме 39,75 млн долл.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.
«Общая сумма платежа составила 39 750,00 тыс. долл.», - отмечается в сообщении.
В Минфине напомнили, что в августе 2012 года Украина осуществила выпуск ОВГЗ на общую сумму 1 млрд долл. с погашением в 2014 году. Заимствования осуществлялись со ставкой 7,95% годовых.
Как сообщал УНИАН, 31 мая Министерство финансов Украины выплатило 87,750 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2012 года.
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