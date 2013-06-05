Кабмин выделит 57,5 млн грн на строительство котельной в Светлодарске

Кабинет министров Украины намерен выделить 57,5 млн грн на строительство котельной в Светлодарске Донецкой области, где 29 марта произошел пожар на Углегорской ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 4 июня на брифинге в Светлодарске глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

В ближайшее время правительство выделит 57,5 млн грн, необходимых для строительства котельной в Светлодарске», - отметил министр.

По его словам, котельная будет обеспечивать теплом жителей города в течение отопительного сезона 2013-2014 гг. После полного ввода в эксплуатацию Углегорской ТЭС, который произойдет уже в течение 2014 года, теплообеспечение города будет проходить по старой схеме с привлечением мощностей электростанции. Построенная же котельная будет работать в резервном режиме.

Как сообщал УНИАН, 29 марта на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 2 тыс. сотрудников, была полностью остановлена.

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