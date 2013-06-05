В среду основное давление на пару EUR/USD окажет статистика из США - эксперт

Основным событием для EUR/USD в среду, 5 июня, станет публикация данных по занятости в США от агентства ADP за май - если они совпадут с ожиданиями рынка (снижение числа безработных), то это окажет поддержку евро, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, пара EUR/USD может достигнуть уровня 1,3110. Но если данные выйдут хуже прогнозов, EUR/USD может упасть до 1,3030–1,2990.

Для дальнейшего роста GBP/USD необходима положительная динамика индекса PMI для сектора услуг Великобритании за май. Индексы PMI в сфере обрабатывающей промышленности и строительном секторе за май превысили прогнозы и продолжают расти. Если сфера услуг также даст позитивные сигналы, то GBP/USD может повыситься до 1,5370 и 1,5430.

Влияние на USD/JPY будет оказывать американская статистика занятости от агентства ADP за май. Ближе к завершению дня инвесторы будут ожидать результатов по японскому рынку акций и облигаций. Однако, учитывая снижение активности на рынках к концу дня, значительного изменения динамики не произойдет. Границами для USD/JPY на сегодня могут стать уровни 99,30–100,80.