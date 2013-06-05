Миндоходов: объем платежей в бюджет вырос на 2%

Объем платежей, уплаченных налогоплательщиками в январе-мае в сводный бюджет, по предварительным оценкам составляет 172,8 млрд грн, что на 3,4 млрд грн (2%) больше аналогичного показателя 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Государственный бюджет получил 136,7 млрд грн, местные бюджеты – 36,1 млрд грн», - подчеркнули в Миндоходов.

При этом в общий фонд государственного бюджета направлено 130,8 млрд грн, что на 2,4 млрд грн больше аналогичного показателя 2012 года.

Объем возмещенных налоговых платежей налогоплательщикам в январе-мае составил 23,7 млрд грн, что на 23,8% больше показателя 2012 года.

«Темпы роста платежей целиком отвечают темпам роста экономики страны», - отмечают в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в сводный бюджет, обеспеченный Министерством доходов и сборов, в январе-апреле 2013 года составил 134,8 млрд грн, что на 7,9 млрд грн (6,2%) больше аналогичного показателя прошлого года.