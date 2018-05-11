Перекраивание бизнеса замаскируют под «европейский» закон

Власти, несмотря на уже «свершившуюся» декриминализацию экономических преступлений, перед выборами нашли таки лазейку для сметания с пути неугодных крупных акционеров или же изымания приглянувшегося бизнеса – решили ввести уголовную ответственность для юридических лиц. Соответствующий закон принят Верховной Радой большинством голосов (301 из 385). Консолидацию оппозиционных и провластных депутатов в данном вопросе поясняет то, что документ разработан в рамках выполнения Украиной плана действий относительно либерализации визового режима с ЕС (обязательства по модернизации антикоррупционного законодательства).

Согласно пояснительной записке к документу, в нем учтены рекомендации Группы государств против коррупции (GRECO), Специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам оценки мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), а также аспекты реализации ряда международных договоров Украины.

Законом внесены изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, законы “О принципах предотвращения и противодействия коррупции“, “Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве“.

«Сажать» за взяточничество, незаконное обогащение и злоупотребление властью будут только негосударственные учреждения, предприятия или организации. Все, что связано с органами власти и бюджетными средствами, под действие закона не попадает (что и настораживает).

В отличие от депутатов, эксперты считают, что закон не приблизит к поставленной благой цели, его внедрение может привести, напротив, к усугублению коррумпированности и новому витку рейдерства в Украине.

Юрист ЮК «Jurimex» Екатерина Звягина отмечает, что положение закона о не привлечении к уголовной ответственности государственных органов и предприятий поддается особой критике общественности. «Но в то же время, привлечение таких органов к уголовной ответственности было бы абсурдным, ведь государство не может наказать самого себя. Одной из нерешенных проблем относительно ответственности юридических лиц на данный момент является отсутствие уголовного судопроизводства касательно юридического лица. Анализируя закон, можно прийти к выводу, что вина юридического лица прямо зависит от вины его должностного лица. Каким же образом юридическое лицо сможет доказать свою невиновность? И перед нами возникает главный вопрос, возможно ли вообще привлекать юридическое лицо, которое является «фикцией», к уголовной ответственности? Не противоречит ли это нашей правовой системе и принципам права? По-моему, ответ – очевиден. Более того, такие меры являются еще одним возможным рычагом влияния на частную сферу со стороны государства. В то же время, как свидетельствует украинская практика, юридические лица, к моменту признания виновными определенных должностных лиц или других уполномоченных лиц, уже «мертвы» или находятся на стадии самобанкротства», - подчеркнула юрист.

Как подчеркнул академик, член Всеукраинского юридического совета Владимир Дон на пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр», «уголовная ответственность для юрлиц действует во многих продвинутых в правовом плане странах, но там уже давно забыли, что такое рейдерство… Санкции, предусмотренные за нарушение этого закона, - штраф до 1,275 млн грн, конфискация имущества и ликвидация юрлица. Но мне хотелось бы напомнить, что в Украине действует ст. 61 Конституции, согласно которой юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер. Более того, у нас уже есть ряд законов, предусматривающих наказание для юрлиц за нарушение налогового, таможенного законодательства, градостроительства, благоустройства населенных пунктов и пр. Я считаю, что закон может привести к усугублению коррумпированности в обществе, мошенничества, рейдерства. Это в свою очередь приведет к падению авторитета Украины на международной арене, оттоку капитала, уменьшению инвестиций и пр. Надеюсь, что Президент его не подпишет».

Адвокат, партнер юридической компании «EXANTE» Юлия Сегеда уверена, что введение уголовной ответственности для юрлиц приведет к полной ликвидации бизнеса в Украине. «Проект закона № 2990… противоречит многим действующим нормативным актам, не говоря уже о Конституции. Юридическое лицо - структура, в интересах которой действуют его представители. Получается, что наказывать нужно всех. А ведь в Украине ответственность персонифицирована. С точки зрения квалификации уголовного дела - это абсурд. Евросоюз требует от нас привести законодательство к международным нормам. Но в то же время международные нормы не требуют каких-либо криминальных санкций в отношении юридических лиц. Принятие закона приведет к полной ликвидации бизнеса в Украине. Экономика просто рухнет. Потому что в законопроекте ничего не прописано, каким образом будут связываться действия физлица - представителя предприятия - с непосредственно действием предприятия. Законопроект нужно детально дорабатывать. В данном виде его можно внедрять для глобальных злоупотреблений, используя для этого правоохранительные органы. Это - чистый механизм для перераспределения бизнеса на очень высоком уровне. Преследование по уголовному кодексу должно применяться только к физическим лицам», - подчеркнула адвокат.

Есть претензии к закону и у банковского сектора. В Независимой ассоциации банков Украины отметили, что документ не согласовывается с действующими законодательными актами, которые являются специальными в сфере регуляции деятельности финучреждений, а именно: законами «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и «О банках и банковской деятельности».

«Так, ст. 44 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и ст. 77 закона «О банках и банковской деятельности» определяют исключительный перечень оснований ликвидации банка. Вместе с тем, действующее законодательство не содержит положения о ликвидации банка по результатам применения к нему мероприятий уголовно-правового характера. Кроме того, в случае возбуждения уголовного дела против банковского учреждения, в том числе и по формальным обстоятельствам, у большого круга лиц возникает доступ к банковской и коммерческой тайне, что может привести к нанесению вреда как клиентам банка, так и банковскому учреждению в целом», - отмечают в ассоциации.

Позиция экспертов НАБУ такова: «Украина не должна слепо копировать законодательство других стран, а при принятии новых законов учитывать существующие нормативно-правовые акты, что лишит нас в будущем необходимости дорабатывать принятые в спешке законы и устранять правовые коллизии».

Безрезультатная борьба

А теперь немного цифр, которые свидетельствуют о «борьбе» Украины с коррупцией, во имя чего и был принят евроинтеграционный закон. Так, согласно отчету GRECO, из 13 рекомендаций Украина удовлетворительно выполнила лишь 2, частично 10, вовсе проигнорировала одну. И хотя в отчете отмечены позитивные инициативы, GRECO выражает обеспокоенность с ситуацией в Украине. По мнению GRECO, в дальнейшем существует необходимость принятия дополнительных законодательных актов и просит органы госвласти Украины «предпринять решительные действия с целью реализации невыполненных рекомендаций».

Президент международной правозащитной организации Freedom House Дэвид Креймер считает, что коррупция остается главной причиной ухудшения рейтинга Украины.

Стоит напомнить, что в рейтинге Freedom House о состоянии свободы в мире Украина отнесена к категории стран, где отмечено наибольшее ухудшение за последние пять лет.

В свою очередь, вице-президент Freedom House по вопросам исследований Арч Паддингтон отмечает, что «верховенство права утратило силу во времена Януковича».

«Я переживаю за президентские выборы 2015 года. Поскольку уровень коррупции в руководстве государства растет, это значит, что они будут еще менее склонны отдать власть, независимо от того, выигрывают они выборы, или нет», - сказал Креймер.

Впрочем, в Freedom House считают, что Украину от ее соседей в Евразии отличает тот факт, что ее лидерам пока не безразлично, что о них думают за рубежом.

Кстати, Украина в 2012 году заняла 87 строку в Индексе верховенства права из 97 стран мира. Основные критерии оценки - пределы полномочий центральной власти и коррупция, открытость правительства, гражданская и уголовная юстиция.

И еще один немаловажный момент – инвестпривлекательность, которая является лакмусом антикоррупционной политики государства. Судя по постоянно падающему показателю вложения средств в экономику Украины, к нашей стране, мягко сказать, инвесторы теряют интерес. По данным экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2013 года остался неизменным - 2,12 балла из 5 возможных. Это - наихудшая оценка за последние четыре года. Негатив растет на прогнозах порядка 72% руководителей предприятий различных отраслей промышленности – они не ожидают изменений в экономической ситуации в ближайшее время.

Здесь уместен комментарий Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Джона Теффта: «Я работаю в Украине уже три года и не помню примеров, когда американские компании уходили бы с рынка. Вместе с тем, они не развиваются, не строят новых производственных мощностей, потому что боятся. Слишком высоки риски. Причем высокие риски не позволяют и новым компаниям заходить на украинский рынок. Иностранные инвесторы дважды подумают, куда вкладывать деньги, если видят перед собой альтернативу в виде более прогнозируемых и приветливых рынков. Я много слышал историй о том, что американские инвесторы отказывались ехать сюда, когда слышали отчеты уже работающих тут компаний о том, какие проблемы они испытывают». Единственным выходом из ситуации посол видит верховенство закона и успешную борьбу с проявлениями коррупции: «Власти следует свести интересы к служению народу, а не к частным интересам. Отсутствие верховенства права, коррупция душат экономику. При этом само понимание системности коррупции мешает экономическому росту».

Закон об уголовной ответственности юридических лиц – четвертый по счету антикоррупционный евроинтеграционный закон. Возможно, надежды на них возлагаются большие, но в их действенность мало верится. Особенно, когда читаешь декларации о доходах чиновников практически всех уровней.

Нана Черная (УНИАН)