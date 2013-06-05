На открытии межбанка гривня немного укрепилась к доллару

В среду, 5 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США немного выросли - до 8,1520/8,1570 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6555/10,6635 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также выросли, до 0,2543/0,2547 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3073/1,3075 (вторник – 1,3077/1,3079).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1520/8,1570 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,1520/8,1560 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни снизились до 8,1530/8,1570 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6610/10,6695 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,6525/10,6635 грн/евро, к закрытию торгов - снова снизились, до 10,6670/10,6780 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2559/0,2563 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2556/0,2560 грн/рубль, к закрытию - снова выросли, до 0,2554/0,2558 грн/рубль.