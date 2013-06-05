Миндоходов готово отсрочить штрафы за отсутствие новых кассовых аппаратов

Министерство доходов и сборов Украины готово пойти на компромисс в части отсрочки наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности, но не отказывается от самой системы обязательного электронного декларирования операций с наличными деньгами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Мы готовы идти на компромисс. Если мы видим, что предприниматели не успевают – мы готовы пойти на отсрочки по штрафам. Более того, штрафы – это не самоцель. Мы не откажемся от системы, которая должна работать. И регистраторы расчетных операций (модули к кассовым аппаратам) – это часть системы, которую мы строим. Мы должны идти этим путем – пусть медленно, но уверенно», - подчеркнул Клименко.

Клименко обратил внимание, что, по сути, предлагаемая инициатива электронного декларирования денежных потоков это правильно, поскольку контроль этих потоков будет осуществляться дистанционно. «Вспомните, как еще 3-4 года назад контролеры приходили на предприятия и, простите за слово, трясли предпринимателей. Сейчас мы фактически ушли от проверок. Но система контроля нужна. И мы говорим: вот понятный способ, когда мы имеем возможность контролировать дистанционно. Конечно, это плюс», - отметил министр.

При этом он не поддержал мысли о том, что в Украине слишком много предпринимателей, которые попросту не успевают переоборудовать кассовые аппараты. «Всегда будут те, кто не успевает. Мы дали возможность перейти на новые правила. Вот обратите внимание, у нас почти на треть выросли объемы задекларированных физлицами доходов. Откуда? А суть в том, что мы говорим о возможном введении всеобщего декларирования. И к этому готовятся уже сейчас», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, которые предусматривают внедрение системы электронной кассовой отчетности.

10 января Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г.

Вместе с тем, Ассоциация налогоплательщиков Украины призвала власти рассмотреть возможность отсрочки наступления штрафных санкций за отсутствие новых регистраторов расчетных операций (новых кассовых аппаратов с модулями для формирования и отправки электронной кассовой отчетности) до 1 января 2014 года.

В свою очередь, народные депутаты от всех представленных в Верховной Раде фракций предложили Раде отсрочить до 1 июля 2014 года наступление ответственности в виде штрафных санкций за отсутствие новых или переоборудованных кассовых аппаратов.