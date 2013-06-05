Клименко едет в Брюссель обсудить проблему оффшоров

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в рамках своего визита в Брюссель намерен обсудить с коллегами нормы законопроекта о трансфертном ценообразовании, который находится на рассмотрении в Верховной Раде и может быть проголосован в первом чтении уже на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Клименко заявил в среду, 5 июня, во время брифинга в Кабинете министров.

«Я собираюсь посетить с рабочей поездкой Брюссель на этой неделе, и поговорю об этом (законопроекте о трансфертном ценообразовании - УНИАН) с европейскими коллегами. Законопроект, который я, надеюсь, будет рассматриваться уже на этой неделе, и, надеюсь, будет принят в первом чтении - крайне важен для Украины», - сказал министр.

Он напомнил, что ключевая новация документа в том, что прибыль должна быть уплачена там, где сконцентрированы производственные мощности. «Мы видим, насколько жестко и системно Европа борется с налоговыми гаванями и жульничеством. Закон о трансфертном ценообразовании как раз исключает такие возможности», - подчеркнул глава Миндоходов.

При этом он исключил какое-либо давление на малый и средний бизнес в случае, если закон заработает. «Те нормы, которые предложены, исключают любую нагрузку на малый и средний бизнес. Задействован будет преимущественно крупный бизнес. Это европейская практика. Но дополнительные доходы – в размере 20 млрд грн за три года. Это с одной стороны, а с другой – это момент гармонизации нашего законодательства с европейскими требованиями», - отметил министр.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, визит министра пройдет 6-7 июня по приглашению Европейской Комиссии. Во время визита состоится ряд встреч с представителями ЕК, Всемирной таможенной организации и другими международными институтами. В частности, министр встретится с Директором европейского офиса по борьбе с мошенничеством Джованни Кессером, и и.о. главы комитета Европарламента по вопросам международной торговли Павлом Залевским.

В рамках встреч стороны планируют обсудить, помимо методов борьбы с налоговыми преступлениями, вопросы эффективного управления налогообложением, администрирования акцизных сборов, возвращения НДС и улучшения бизнес-климата в свете подписания Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС. Кроме того, делегация Миндоходов ознакомится с работой таможенной и акцизной службы Бельгии.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламентариям принять за основу законопроект о трансфертном ценообразовании, подготовленный Министерством доходов и сборов Украины в сотрудничестве с представителями деловых кругов и консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers в декабре 2012 года.

Законопроект призван упразднить практику использования офшорных схем в торговых операциях. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, как предполагается, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.