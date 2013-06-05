Украинцы в 2012 году задекларировали доходов на 48 млрд грн

Объем доходов, полученных гражданами в 2012 году и задекларированных в рамках проведенной декларационной кампании 2013 года, составил, по предварительным данным, 48 млрд грн, что на 11 млрд грн (на 23%) больше объема доходов, задекларированных в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Свои доходы, согласно сообщению, задекларировали 630 тыс. граждан. Объем налоговых обязательств составляет 1,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем доходов граждан, полученных из заграницы в 2012 году и задекларированных в ходе декларационной кампании 2013 года, вырос в 9 раз – до 9 млрд грн с 1 млрд грн.