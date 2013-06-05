Доходы госбюджета Украины в январе-мае выросли на 1,5%

Доходы Государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, выросли на 2 млрд грн, или на 1,5%, - до 135,4 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-май 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выросли на 2,8 млрд грн, или на 2,4%, - до 117,9 млрд грн, доходы специального фонда - снизились на 0,8 млрд грн, или на 4,4%, - до 17,5 млрд грн.

Также сообщается, что за январь-май текущего года, по сравнению с январем-маем 2012 года года, объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 4,6 млрд грн, или на 23,8%, - до 23,7 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 9,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, дефицит Государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн. За 4 месяца 2013 года поступления в госбюджет Украины составили 106,118 млрд грн, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2012 года; кассовые расходы госбюджета составили 121,707 млрд грн, что на 16,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.