РАДА ОТКАЗАЛАСЬ ДЕНОНСИРОВАТЬ СОГЛАШЕНИЕ С КИПРОМ

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона "О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982 года", внесенный народным депутатом Владимиром Яворивским (фракция «Батькивщина»).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 113 из 233 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и КПУ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что денонсация нужна для ликвидации предоставления необоснованных налоговых льгот, предусмотренных соглашением, которые оказывают негативное влияние как на налоговую систему, так и на экономику Украины в целом в связи с выведением капитала в оффшорные зоны.

Согласно положениям соглашения между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, от налогообложения освобождаются любые доходы, которые возникают на территории Украины или Кипра, в том числе дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества и тому подобное, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев налогообложения физических лиц и доходов постоянных представительств.

В записке сказано, что соглашением созданы благоприятные возможности для резидентов Украины вполне легально, без какого-либо налогообложения выводить за границу значительные суммы средств.

«Положения соглашения также используются многими нашими предприятиями для создания различных схем по минимизации налоговых обязательств», - говорится в записке и отмечается, что «достаточно большая часть украинского бизнеса пользуется возможностью платить налоги на Кипре, соответственно снижая общеналоговую нагрузку и уменьшая доходную часть бюджета Украины, то есть происходит так называемый отток капитала, который угрожающе подрывает экономику страны», - говорится в пояснительной записке.

Также ВР не поддержала проект Закона «О денонсации Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества», внесенный депутатами от «УДАРа», в том числе народным депутатом Виктором Пинзеником.

За данное решение проголосовали 123 из 233 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам Пинзеника, «это соглашение не является хорошим для страны». Он заявил, что новый вариант соглашения нужен Украине, но «наших партнеров (Кипр - УНИАН) устраивает существующее положение вещей».

По его словам, если нынешнее правительство действительно хочет урегулировать проблему налогообложения с Кипром, то завтра должна быть представлена конвенция с Кипром относительно избежания двойного налогообложения, которую не нужно ратифицировать.

Пинзеник отметил, что в то же время необходимо проголосовать за денонсацию соглашения между правительством СССР и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982 года.

Как сказал Пинзеник, «эти два шага через месяц позволят очень быстро подготовить стандартное соглашение об избежании двойного налогообложения».

«Если вы хотите, чтобы десятки миллиардов гривень работали для граждан Украины, для экономики и бюджета Украины, а не для обслуживания экономики другой страны, интересов кучки олигархов, то нужно предпринять эти два шага», - сказал Пинзеник.