Административное регулирование валютного курса дестабилизирует рынок - банкиры

Административное регулирование валютного курса без учета региональных финансово-экономических особенностей в стране приводит к грубому нарушению рыночных принципов функционирования валютного рынка и возникновению существенных дисбалансов между спросом и предложением валюты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС), такого мнения придерживаются эксперты ассоциации.

Как говорится в сообщении УКБС, в разгар кризиса Национальный банк Украины своим постановлением (№538 от 9 сентября 2009 года) установил ограничения на валютном рынке в виде обязанности финучреждений устанавливать единый курс покупки и продажи валют до начала рабочего дня по всей системе подразделений независимо от их географического местоположения. Согласно оценкам экспертов ассоциации, установление курса и проведение валютных операций по этому курсу вопреки конъюнктуре рынка приводит к существенным убыткам финансовых учреждений, вплоть до прекращения предоставления услуг по определенной валюте в пределах целого региона. В результате, на смену легальным субъектам рынка приходят нелегальные, для которых, по сути, создаются конкурентные преимущества, в том числе отсутствие обязанности придерживаться единого курса.

«Ситуация на валютном рынке свидетельствует о потере актуальности установленными во время кризиса ограничениями постановлением №538 и необходимости перехода к более гибкому валютному курсу, что будет соответствовать утвержденным советом НБУ «Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год», – цитирует пресс-служба генерального директора ассоциации Галину Олифер. По ее словам, отмена этого требования будет способствовать детенизации валютного рынка и обеспечит доступ физических лиц к «цивилизованному» обмену валют, соответственно, ассоциация обратилась с соответствующим предложением в Национальный банк.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» поручил НБУ в 2013 году обеспечить низкий уровень инфляции наряду с гибким валютным курсом.

В то же время, в текущем году эксперты прогнозируют усиление девальвационной нагрузки на национальную валюту, что будет стимулировать Национальный банк к ужесточению валютного регулирования и контроля.