Первое заседание инвестсовета при Миндоходов пройдет в конце июня - начале июля

Первое заседание Инвестиционного совета, созданного при Министерстве доходов и сборов, пройдет в конце июня, максимум, в начале июля, и главным вопросом повестки дня станет предоставление налоговых льгот отдельным предприятиям и отраслям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Уже в этом месяце – максимум в начале следующего мы проведем заседание Инвестиционного совета. Мы обсудим налоговые льготы, включая те, которые следует упразднить, оставить или каким-то образом переформатировать. Думаю, что результаты такого заседания будут обнародованы в специальном докладе», - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что разговоров относительно льгот сегодня немало, однако все они должны вестись с привлечением ведущих участников рынков и отраслей. «Инвестиционный совет и будет такой дискуссионной площадкой, на которой мы примем консолидированное решение, каким бы сложным оно не было. И эти решения будут далее воплощаться в жизнь», - сказал министр.

Он уточнил, что наиболее дискуссионными в этой связи могут быть вопросы предоставления льгот аграриям.

Как сообщал УНИАН, впервые идею создания Инвестиционного совета для прямого диалога с отечественными и иностранными инвесторами высказал министр Александр Клименко в конце января 2013 года. Он планировал, что в совете будет образовано несколько рабочих групп, которые будут заниматься вопросами улучшения инвестиционного климата, налогов и сборов, наработкой изменений к законодательству. В конце марта Клименко предложил рассмотреть вопрос предоставления налоговых льгот отдельным отраслям народного хозяйства на заседании Инвестиционного совета.

Совет будет работать как консультационно-совещательный орган, а в его состав войдут министр доходов и сборов, его заместители, представители украинского бизнеса, зарубежных инвесторов, общественных и отраслевых объединений, а также международных финансовых и консалтинговых фирм. Всего в состав совета войдут порядка 50 членов.