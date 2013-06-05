«Эрсте Банк» изменил название на «Фидокомбанк»

Приобретенный собственником «Фидобанка» Александром Адаричем «Эрсте Банк» с 5 июня 2013 года изменил название на «Фидокомбанк».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Фидокомбанка».

Согласно сообщению, «Фидокомбанк» является полным правопреемником прав и обязанностей «Эрсте Банка», и все договоры, заключенные до изменения названия банка, являются действующими. Также сообщается, что в течение следующих месяцев будет происходить ребрендинг отделений банка.

Как сообщал УНИАН, собственники «Фидобанка» — группа компаний, подконтрольных Адаричу, в конце апреля закрыли сделку с Erste Group по покупке 100% акций его украинского дочернего банка «Эрсте Банк» за 83 млн долл. в декабре 2012 года. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 5,57 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,35 млрд грн, обязательства – 4,41 млрд грн, средства клиентов – 2,82 млрд грн, собственный капитал – 1,16 млрд грн, уставный капитал – 675,69 млн грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 8,15 млн грн.

«Фидокомбанк» («Эрсте Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 6,56 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,38 млрд грн, обязательства — 5,16 млрд грн, средства клиентов - 2,68 млрд грн, собственный капитал - 1,4 млрд грн, уставный капитал - 1,38 млрд грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 2,97 млн грн.