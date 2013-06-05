Объем розничной торговли в Евросоюзе сократился

Брюссель. Объем розничной торговли в зоне евро в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года сократился на 0,5%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – снизился на 0,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года объем розничной торговли снизился на 1,1% в зоне евро, и на 0,6% в ЕС-27.

В апреле 2013 года розничная торговля «продуктами питания, напитками и табаком» по сравнению с мартом 2013 года снизилась на 2,0% в зоне евро и на 2,3% в ЕС-27. Непродовольственный сектор вырос на 0,6% в зоне евро, и на 0,3% в ЕС-27.

Наибольший рост розничной торговли в апреле-2013 по сравнению с мартом-2013 был зафиксирован в Венгрии (5,2%), Румынии (1,9%) и Мальте (1,6%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Финляндии (-3,6%), Латвии и Великобритании (по -2,0%).

В апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,9% в зоне евро и на 2,2% в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 0,3% в зоне евро, и вырос на 0,6% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Латвии (6,2%), Литве и Венгрии (по 3,3%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Испании (-6,5%), Словении (-4,9%) и Мальте (-4,3%).

В марте 2013 года объем розничной торговли по сравнению с февралем 2013 года снизился на 0,2% в зоне евро, и на 0,1% в ЕС-27.