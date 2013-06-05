Гривня на закрытии межбанка укрепилась по отношению к доллару

В среду, 5 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США немного выросли - до 8,1520/8,1570 грн/долл., к 12:00 - снизились до 8,1550/8,1580 грн/долл., к закрытию торгов — выросли до 8,1550/8,1565 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6555/10,6635 грн/евро, к 12:00 - снова выросли, до 10,6475/10,6575 грн/евро, к закрытию торгов — снизились до 10,6530/10,6610 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2543/0,2547 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2545/0,2549 грн/рубль, к закрытию — выросли до 0,2540/0,2544 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1085 (+0,1880).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3055/1,3105.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1530/8,1570 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,6670/10,6780 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2554/0,2558 грн/рубль.