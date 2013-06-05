Бюджетный дефицит до конца года в 1,5 раза превысит плановый - Пинзеник

Без принятия профессиональных мер до конца года бюджетный дефицит в 1,5 раза превысит плановый, а недобор средств по общему фонду госбюджета достигнет 20-25 млрд грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба народного депутата Украины (фракция «УДАР») Виктора Пинзеника, такое мнение высказал депутат, комментируя показатели выполнения бюджета за январь-май текущего года.

По его словам, показатели прироста поступлений в общий фонд госбюджета за этот период всего на 2,4% и падение доходов в мае текущего года, по сравнению с маем прошлого года, на 6,7%, свидетельствуют о росте бюджетной дыры и подтверждают нереальность выполнения бюджета. “Одобренные бюджетным законом доходы должны бы вырасти на 9,2%. Фактический прирост в четыре раза меньше утвержденного", - отметил Пинзеник.

Кроме того, по словам депутата, показатель доходов завышен, поскольку в текущем году, в отличие от предыдущего, действует авансовая уплата налога на прибыль, а также Национальный банк Украины вдвое “нарастил” налоговую активность.

Как полагает Пинзеник, сегодня такие средства можно получить только за счет наращивания и так существенной долговой нагрузки. “В нынешней непростой ситуации нужен секвестр расходов, а не их наращивание, необходимо закрытие законодательных и административных лазеек уклонения от налогообложения», - цитирует пресс-служба Пинзеника.

Как сообщал УНИАН, доходы Государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, выросли на 2 млрд грн, или на 1,5%, - до 135,4 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, дефицит Государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн. За 4 месяца 2013 года поступления в госбюджет Украины составили 106,118 млрд грн, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2012 года; кассовые расходы госбюджета составили 121,707 млрд грн, что на 16,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.