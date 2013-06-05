«ПриватБанк» и его клиенты за год сохранили 13,5 гектаров леса

Сотрудники и клиенты «ПриватБанка» за прошедший год сэкономили более 473 тонн бумаги, сохранив тем самым 13,5 гектаров леса, благодаря работе электронной системы документооборота и электронных систем банковского обслуживания.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

«Для производства одной тонны бумаги требуется 17 деревьев, при этом один гектар леса, по нормативам, содержит около 600 деревьев. С учетом этого, только за 2012 год сотрудники и клиенты «ПриватБанка» сохранили 13,5 гектаров леса», - говорится в сообщении.

Наибольшую экономию бумаги дает уникальная система электронного документооборота, которая позволяет, с учетом среднего годового количества утверждаемых документов в более 2,5 млн, экономить до 312,5 тонн (125 тысяч стандартных пачек размером А4) бумаги в год, требуемые при использовании обычной «бумажной» технологии обработки документов.

Как сообщается, за счет внедрения электронного сервиса предоставления справок и цифровой системы обработки входящей корреспонденции (писем и обращений клиентов), банк экономит более 20 тонн бумаги ежегодно, так как при поступлении в банк вся внешняя корреспонденция переводится в электронную форму, а большинство ответов на запросы предоставляются по электронной почте, в банкоматах и терминалах банка.

Также сообщается, что более 130 тонн бумаги в год составляет экономия благодаря активному использованию клиентами Интернет-банка Приват24, мобильного банкинга и массовому отклику клиентов на призывы отказаться от распечатки бумажного чека. Сегодня через каналы Приват24, мобильного и СМС-банка услуги получают более 320 тысяч человек ежедневно, и за счет их отказа от бумажных чеков и выписок экономия составляет почти 50 тонн бумаги в год. Каждый второй клиент банкомата или терминала самообслуживания банка, который по статистике отказывается от печати бумажного чека, ежегодно экономит 82 тонны бумаги.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).