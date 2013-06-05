Украинские коллекторы будут сотрудничать с российскими

Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) заключила соглашение о сотрудничестве с российской Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АКБУ.

Согласно сообщению, подписание данного документа призвано обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в содействии развитию и формированию целостного, прозрачного, справедливого и эффективного рынка коллекторских услуг. В рамках соглашения стороны намерены осуществлять совместную коммуникационную и маркетинговую деятельность в сфере развития рынка коллекторских услуг, а также могут делегировать друг другу право представлять свои интересы перед государственными учреждениями, физическими лицами и коммерческими организациями.

«Наша ассоциация объединяет крупнейших профессиональных участников рынка инвестирования и взыскания просроченной задолженности в Украине. На компании-члены АКБУ приходится около трех четвертей рынка; это лидеры, заинтересованные в установлении понятных, прозрачных правил игры, а также в повышении доверия общества к профессиональным коллекторским компаниям, действующим исключительно в правовых рамках», - цитирует пресс-служба президента АКБУ Андрея Нижника.

По его словам, у украинского и российского рынков – похожие проблемы: отсутствие профильного закона, особенности уступки прав требования и передачи персональных данных заемщиков при продаже портфелей проблемной задолженности банками финансовым (коллекторским) компаниям, низкая финансовая грамотность населения. В то же время, как полагает руководитель украинской ассоциации, в России госорганы лучше понимают роль коллекторских компаний для развития финансового рынка, а государство и бизнес ведут конструктивный диалог. «В отличие от российский коллег, нам еще предстоит долгая образовательная работа с госорганами, которые на сегодняшний момент, к сожалению, не способствуют цивилизованному развитию рынка, что негативно сказывается и на банковской системе, и на добросовестных потребителях финансовых услуг», - добавил Нижник.

В свою очередь, руководитель российской ассоциации Александр Морозов заявил, что совместные мероприятия, в первую очередь, будут направлены на цивилизованное развитие рынка коллекторской деятельности в Восточной Европе, налаживание конструктивного диалога с органами власти, развитие и совершенствование кодекса этики и стандартов работы профессиональных коллекторских компаний. «Это позволит повысить прозрачность рынка и улучшить восприятие и понимание общественностью экономической функции коллекторов, их вклада в развитие банковского сектора и экономики в целом. А это, в свою очередь, благоприятно отразится на инвестиционном климате обеих стран», - сказал он. По словам Морозова, формирование на российском рынке коллекторских услуг цивилизованных правил игры происходит параллельно с изучением опыта зарубежных коллег благодаря информационному взаимообмену с профессиональными взыскателями Западной Европы, США и стран СНГ.

Справка УНИАН. Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) основана в 2008 году с целью содействия развитию коллекторского бизнеса в Украине, взаимодействия с органами государственной власти для создания новых и совершенствования существующих законопроектов в сфере управления проблемной задолженностью, внедрения и контроля соблюдения членами ассоциации стандартов деловой этики в отрасли. В настоящее время ассоциация объединяет 10 крупнейших компаний по взысканию проблемной задолженности в Украине, на которые приходится около 80% рынка, это: «Агентство по управлению задолженностью» (CredEx), «Европейское агентство по возврату долгов», коллекторская компания "ВЕРДИКТ", «Кредит Колекшн Груп» (ССG), «КредитЭкспресс», «УкрБорг», «УкрФинансы», «Универсальная Коллекторская Группа», «Финансовое агентство по сбору платежей» (ФАСП), «ЭОС Украина».