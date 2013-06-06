МВФ признал, что условия предоставления финансовой помощи Греции были ошибочными

Условия предоставления финансовой помощи Греции были ошибочными, сообщает Euronews со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

МВФ подготовил отчёт, в котором говорится о том, что эксперты недооценили ущерб, который нанесут стране жёсткие условия предоставления кредитов со стороны «тройки».

В документе отмечается, что аналитики, в первую очередь, переоценили потенциал греческой экономики по возвращению в нормальное русло, а также излишне оптимистично оценили способность греческих политиков выполнять условия программы и действовать в их рамках.

В МВФ планируют опубликовать доклад полностью в ближайшее время, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, в середине мая т.г. международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной и местной валютах на две ступени - до "B-"с "CCC", прогноз по рейтингу стабильный. Кроме того, агентство повысило страновой потолок по рейтингам государства до "В"с "В-".

Аналитики агентства отмечают прогресс правительства страны в устранении дефицита бюджета и счета текущих операций, а также снижение риска выхода Греции из еврозоны.

Парламент Греции 28 апреля принял закон, благодаря которому правительство страны получит в свое распоряжение кредиты от международных финансовых институтов на сумму 8,8 млрд евро. Документ, в частности, предусматривает увольнение 15 тысяч госслужащих в течение предстоящих двух лет.

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