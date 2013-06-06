Негативная отчетность из США обвалила индекс Dow Jones и курс доллара

Фондовые площадки по итогам торгов в среду, 5 июня, продемонстрировали негативную динамику на фоне статданных из США, которые оказались хуже прогнозов аналитиков, свидетельствуют итоги торгов.

Так, индекс Dow Jones обвалился на 1,43% - до 14960,59 пункта.

Индекс NASDAQ снизился на 1,27%, достигнув 3401,48 пункта.

S&P 500 упал на 1,38%, составив 1608,90 пункта.

Кроме того, после публикации отчетности из США снизился курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США - до 82,56 пункта против 82,80 пункта во вторник. Доллар подешевел к евро до 1,3093 доллара за евро с 1,3081 доллара за евро во вторник. Курс иены к доллару укрепился до 99,07 иены за доллар со 100,03 иены в конце предыдущих торгов.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.