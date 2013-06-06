В четверг решение европейского центробанка поддержит рост евро - эксперт

На валютных торгах в четверг, 6 июня, поддержать рост EUR/USD может заседание ЕЦБ по процентной ставке, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Ожидается, что ставка останется неизменной, а вот в комментариях к этому решению может прозвучать информация о постепенном восстановлении и перспективах роста экономики еврозоны. По мнению аналитиков, это поможет паре закрепиться выше отметки 1,3110.

Для GBP/USD основным толчком на сегодня станет заседание Банка Англии. Изменений по ставке не ожидается, но учитывая то, что глава банка Мэрвин Кинг покидает свой пост, участники рынка могут воспринять это как фактор нестабильности, и пара будет снижаться. Однако такая реакция вряд ли будет продолжительной. Диапазон колебания GBP/USD сегодня может составить 1,5330 и 1,5440. В случае пробоя вверх уровня 1,5440 рост может продолжиться до 1,5475.

Для валютной пары USD/JPY в течение дня также будет важна реакция инвесторов на решение ЕЦБ по ставке и комментарии к этому решению, так как экономика еврозоны достаточно долго сохраняет статус основной проблемы в мировых торговых отношениях. Соответственно, если комментарии европейского регулятора будут умеренно оптимистичными, то USD/JPY может понизиться до 98,85–98,45.