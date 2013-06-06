В Украине снова зафиксирована дефляция

Инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Как сообщает Госстат, в мае против апреля 2013 года больше всего подорожали овощи - на 4% (против мая 2012 года - снижение на 11,6%), сахар - на 2,7% (снижение на 12,9%), фрукты - на 1,5% (снижение на 9,1%), автодорожный пассажирский транспорт - на 0,8% (рост на 3,2%), транспортные услуги - на 0,6% (рост на 3,1%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,6% (рост на 7,5%).

Снижение цен зафиксировано на яйца - на 16,8% (против мая 2012 года - снижение на 14,3%), молоко - на 2,3% (снижение на 2,8%), железнодорожный пассажирский транспорт - на 1,4% (рост на 3,1%), топливо и масла - на 0,8% (снижение на 3%), сыр и творог - на 0,5% (снижение на 0,3%), горячую воду и отопление - на 0,5% (0%).

По остальным позициям в мае против апреля 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,5 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2013 года, по сравнению с мартом 2013 года, составила 0%, в годовом выражении (против апреля 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,8%, с начала 2013 года (апрель 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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