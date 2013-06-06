Кабмин выделил 100 млн грн на приоритетные проекты в Донецкой области

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень бюджетных назначений министерствам и госорганам в 2013 году, в частности, направив 100 млн грн Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на реализацию приоритетных проектов и мероприятий в Донецкой области.

Об этом говорится в распоряжении правительства №369-р от 29 апреля 2013 года.

При этом в распоряжении не указано, на какие именно проекты будут направлены средства.

Помимо этого, в документе предусмотрено выделение 10 млн грн на проведение капитального ремонта хирургического комплекса областной детской клинической больницы в Донецке. Еще 16,4 млн грн выделено на капитальный ремонт одного из корпусов Киевской городской туберкулезной больницы №2. Около 9,5 млн грн будет направлено Сумской облгосадминистрации на строительство и реконструкцию объектов больничной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в мае утвердил перечень приоритетных проектов развития в регионах в 2013 году, согласно которому в стране будет построено и реконструировано 145 объектов на сумму 684,2 млн грн.

В перечень этих объектов вошли больницы, школы, детсады, жилые дома, художественные учреждения, а также объекты дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта.

В Государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусмотрено выделение 46,9 млрд грн на мероприятия в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.