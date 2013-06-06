Объем госгарантий для приоритетных инвестпроектов должен вырасти до 5% ВВП – Янукович

Объем государственных гарантий, призванных обеспечить финансирование приоритетных инвестиционных проектов, должен составлять не менее 5% объема валового внутреннего продукта.

Об этом говорится в Ежегодном послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, опубликованном на сайте главы государства.

«Расходы развития сводного бюджета и предоставление государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов должны составлять не менее 5% ВВП. При этом показатель роста ВВП должен быть выше прогнозных оценок, что обеспечит рост объемов инвестиционных расходов», - говорится в послании главы государства.

Как следует из документа, показатель инвестиционных расходов должен стать ориентиром при подготовке проекта бюджета 2014 года и на дальнейшую перспективу.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», объем государственных гарантий составляет 50 млрд грн. Реальный ВВП в 2012 году вырос на 0,2% и составил 1,409 трлн грн.