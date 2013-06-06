Евросоюз презентовал конкурс проектов по развитию регионов Украины

В Киеве представители Европейского Союза презентовали конкурс проектов в рамках Программы ЕС по поддержке политики регионального развития Украины, начатой в феврале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча представителей ЕС и потенциальных заявителей, которые представляли местное самоуправление, экспертов, специалистов и обычных граждан состоялась в помещении Киевской горгосадминистрации. Она является завершающей в туре по представлению конкурса, который проходил с мая по городам Украины.

Как сказал советник-посланник Представительства Европейского Союза в Украине Хосе Роман Леон Лора, в этом году Евросоюз выделил 6 млн. евро на гранты в 2013 году для победителей конкурса.

“В этом году, соответственно, в первой, пилотной фазе, отобрано будут не так много проектов. Но в следующем году этот конкурс уже будет иметь 19 млн. евро, то есть бюджет возрастет в три раза. Поэтому тем, кто будет отобран в первом конкурсе, конечно, повезет. Но скажу тем, кому не повезет: пожалуйста, воспринимайте этот первый конкурс как своего рода тренировку”, - сказал дипломат.

Он отметил, что отбор будет проходить в большой конкуренции и по “прозрачной и честной схеме процедуры”.

“Будем использовать специфические критерии и, думаю, будут отобраны лучшие предложения. Это потребует значительных усилий от нас, Европейского Союза, и нашего партнера - Министерства экономического развития и торговли. Именно эта оценка предложений потребует значительных усилий”, - подчеркнул Лора.

Как отмечалось, программа ЕС звершиться летом 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в мае Европейский Союз объявил новый конкурс проектов для поддержки региональной политики Украины, который позволит региональным органам власти получить финансовую поддержку для реализации стратегий развития своих регионов.

Конкурс состоит из двух «лотов» («корзин»): для областного уровня и для уровня района/населенного пункта:

Лот 1 направлен на выравнивание разрывов между регионами и помощь наименее развитым регионам Украины (ориентировочный бюджет Лота – 4 млн. евро; могут подаваться проекты с максимальным бюджетом в 2 млн. евро).

Лот 2 направлен на поддержку стабильного и сбалансированного развития сельской местности (ориентировочный бюджет Лота – 2 млн. евро; могут подаваться проекты с максимальным бюджетом в 500 тыс. евро), говорится в сообщении.

На конкурс в рамках Лота 1 могут подаваться органы региональной и местной власти Автономной Республики Крым, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

На конкурс в рамках Лота 2 могут подаваться органы региональной и местной власти всех регионов Украины.

Этот конкурс является частью более широкой программы регионального развития Украины, на которую Евросоюз выделил 31 млн евро. Эта программа направлена на поддержку децентрализованного развития украинских регионов.

Конечный срок представления кратких концепций проекта в рамках данного конкурса – 1 июля 2013 года.