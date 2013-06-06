НБУ провел совещание с банками об увеличении кредитования в гривне

Национальный банк Украины провел совещание с участниками украинского банковского рынка, темой которого стало увеличение кредитования экономики в национальной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Акюнер.

«Речь шла о дополнительной поддержке предприятий финансовыми ресурсами в национальной валюте», - сказал директор представительства ЕБРР. При этом он отметил, что такая политика является положительной для украинских предприятий. «Это (кредитование в гривне - УНИАН) позволит снизить кредитные риски для предприятий», - заверил Акюнер.

Как сообщал УНИАН, в послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, размещенном на сайте главы государства 6 июня, отмечается, что обеспеченные НБУ меры по внесению в нормативно-правовую базу изменений, регламентирующих порядок проведения ЕБРР операций в гривне на территории Украины, позволяют ЕБРР осуществлять спектр операций в границах его деятельности. Однако этот механизм все еще ожидает практического внедрения, хотя относительно дешевые средства ЕБРР можно было бы направить, прежде всего, на потребности муниципальных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также реализацию ряда важных инфраструктурных проектов.