Правительство не рассматривает возможность введения новых налогов - глава Миндоходов

Брюссель. Правительство Украины в настоящее время не рассматривает возможность введения новых налогов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил сегодня, 6 июня, во время конференции относительно деятельности министерства.

“Я считаю, что для любых новых налогов нет оснований”, - сказал Клименко. “Правительство страны не рассматривает введения новых налогов”, - добавил он.

Министр отметил, что сегодня в Украине, наоборот, рассматривается возможность уменьшения налоговых ставок.

По словам Клименко, бюджет страны не имеет проблем по наполнению доходной части, и все запланированные показатели выполняются.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов совместно с Министерством экономики и Министерством финансов инициировало инвентаризацию системы налоговых льгот и дотаций, которую поддержала миссия Международного валютного фонда. При этом 5 июня Клименко заявил, что любые изменения в политике предоставления отраслевых налоговых льгот будут обсуждаться в рамках работы инвестиционного совета, созданного при министерстве. Первое заседания совета запланировано на конец июня – начало июля 2013 года.

В Государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн.