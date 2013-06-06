Янукович: ориентир - вхождение Украины в первую сотню рейтинга Всемирного банка

Вхождение Украины в сотню стран рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business, ежегодно формируемого специалистами Всемирного банка, должно стать ориентиром успеха политики дальнейшей дерегуляции экономики, проводимой руководством страны.

Об этом говорится в ежегодном послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, опубликованном на сайте главы государства.

«Ориентиром успешности таких шагов (по дерегуляции - УНИАН) должно стать вхождение Украины по итогам 2013 года в первую сотню стран по рейтингу Всемирного банка Doing Business», - говорится в послании.

При этом, отмечается в документе, стратегический ориентир политики дерегуляции обуславливает необходимость внедрения модернизированных регуляторных механизмов, обеспечивающих выполнение государством его базовых функций по гарантированию прав и безопасности трудящихся, безопасности потребления и жизнедеятельности, обеспечения эффективного правосудия, гарантирования прав собственности и хозяйственного законодательства.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство доходов и сборов Украины утвердило план действий для повышения показателей страны в рейтингах Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing business и удобству уплаты налогов Paying Taxes. В частности, улучшить условия ведения бизнеса предлагается за счет упрощения процедур открытия собственного бизнеса и регистрации налогоплательщика, когда обращаться в налоговые органы не потребуется, а все необходимые ведомости будут предоставлять государственные регистраторы.