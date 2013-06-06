Президент предлагает внедрить полноценный электронный документооборот в налоговой сфере

Президент Украины Виктор Янукович предлагает внедрить в Украине полноценный электронный документооборот между налогоплательщиками и контролирующими органами, а также активизировать работу по переводу налогоплательщиков, в том числе налога на прибыль, на электронную форму подачи отчетности.

Об этом говорится в ежегодном Послании Президента Украины Верховной Раде, опубликованном на сайте главы государства.

«В целях упрощения процесса администрирования налогов, целесообразно упростить формы деклараций по основным налогам и сборам, а также обеспечить переход как можно большего количества налогоплательщиков на подачу деклараций, в том числе по налогу на прибыль, в электронном виде (по примеру НДС)», - отмечается в Послании.

Кроме того, глава государства предлагает создать единое информационно-аналитическое пространство для обмена информаций о налогоплательщиках, объектах налогообложения, а также усовершенствовать риск-ориентированную систему контроля.

«Это позволит усовершенствовать систему администрирования и улучшить отношение налогоплательщиков к обязанности платить налоги, унифицировать и синхронизировать подачу отчетности, которая предоставляется в налоговые органы и органы Пенсионного фонда», - говорится в Послании.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины определило для себя одним из главных приоритетов деятельности в 2013 году переход от фискальной функции к сервисной посредством внедрения электронных сервисов предоставления консультационной помощи и подачи отчетности.

По данным Миндоходов, по итогам 2012 года отчетность по налогу на добавленную стоимость в 98% случаев подавалась в электронном виде.