Налогоплательщики Киева за 5 месяцев увеличили перечисления в бюджет на 18,6%

Налогоплательщики Киева в январе-мае т.г. перечислили в бюджет 15,3 млрд грн, что на 18,6% превышает аналогичный показатель 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Согласно сообщению, объем таможенных отчислений составил 9,75 млрд грн, что на 3% больше аналогичного показателя 2012 года. При этом общий объем отчислений в государственный бюджет, с учетом налоговых и таможенных сборов, составил 21,5 млрд грн, что на 2,2 млрд грн (10%) больше аналогичного показателя 2012 года.

«Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в январе-мае составил 4,4 млрд грн, что на 11% (440 млн грн) больше аналогичного показателя 2012 года», - отмечают в управлении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране объем платежей, уплаченных налогоплательщиками в январе-мае в сводный бюджет, по предварительным оценкам, составляет 172,8 млрд грн, что на 3,4 млрд грн (2%) больше аналогичного показателя 2012 года.