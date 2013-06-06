На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В четверг, 6 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1535/8,1580 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1505/8,1530 грн/долл., к закрытию торгов — снова выросли, до 8,1505/8,1520 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6955/10,7030 грн/евро, к 12:00 - снова снизились, до 10,6955/10,7045 грн/евро, к закрытию торгов - выросли до 10,6870/10,6950 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2539/0,2543 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2540/0,2544 грн/рубль, к закрытию — выросли до 0,2538/0,2542 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32.1190 (+0.0505).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3075/1,3130.

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1550/8,1565 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,6530/10,6610 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2540/0,2544 грн/рубль.