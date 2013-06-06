Янукович обязал НБУ отказаться от привязки курса гривни к доллару

Национальный банк должен рассмотреть возможность перехода к режиму курсообразования на основе «корзины» валют, которая будет учитывать структуру расчетов во внешней торговле страны, говорится в ежегодном Послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Глава государства также предложил властям расширить практику использования гривни в международных расчетах, для чего необходимо внести изменения в валютное регулирование.

В перечне других первоочередных мер по формированию инструментов абсорбирования внешних экономических шоков Президент назвал усиление контроля государства за финансовыми потоками, в том числе за внешними привлечениями, выплатой дивидендов, необоснованными платежами за нематериальные активы.

Национальному банку Президент поручил усовершенствовать действующую нормативную базу и разработать с учетом рекомендаций Базельского и Европейского комитетов новые акты по банковскому надзору.

Эти меры, говорится в Послании, должны повысить прозрачность банковской системы, чему будет способствовать введение обязательной системы рейтингования банков.

Президент считает, что ряд факторов, включая относительный дефицит гривни и выполнение Украиной в полном объеме своих долговых обязательств перед МВФ, «свидетельствуют об отсутствии условий для неконтролируемой девальвации гривни».

«Неотложной задачей обеспечения макроэкономической стабильности является повышение устойчивости финансового сектора и восстановление активной динамики кредитования, увеличение доли внутренних долгосрочных ресурсов в национальной валюте в общем объеме обязательств финансовых учреждений», - говорится в Послании.

В этой связи глава государства отметил необходимость усиления пруденциарного надзора за развитием финансового сектора и повышения уровня координации мер надзора с соответствующими мерами зарубежных государств с целью обеспечения сбалансированности потоков капитала через границы Украины.

Янукович предлагает усилить контроль государства за наращиванием капитализации и уровня ликвидности финансового рынка, а также усилить стимулирующий характер монетарного и банковского регулирования.

В документе отмечается, что в 2012 году отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка на межбанковском рынке (с учетом поддержки внешних расчетов НАК «Нафтогаз Украины») составило 7,5 млрд долл. США, а валютные резервы Нацбанка в 2011-2012 годах сократились на 7,2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле увеличились на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы центробанка страны увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

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