Безработица во Франции обновила 15-летний рекорд

Безработица во Франции в I квартале выросла до максимальных уровней за 15 лет, свидетельствуют данные Национального бюро статистики Insee, сообщают Вести.ru.

Безработица во второй по величине экономике еврозоны выросла до 10,6% в I квартале 2013 года. В III квартале показатель находился на уровне 10,5%. Без учета заморских территорий безработица выросла с 10,2% до 10,4%.

Рост был немного меньше, чем ожидалось. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 10,9% без учета заморских территорий.

Президент Франции Франсуа Олланд сделал своей главной целью борьбу с безработицей. Он пообещал, что добьется сокращения безработицы к концу этого года. Глава миссии МВФ во Франции Эдвард Гарднер не верит в обещанное уменьшение безработицы.

Согласно прогнозу МВФ ВВП Франции в текущем году сократится на 0,2%. Ранее эксперты МВФ ожидали, что ВВП в 2013 г. уменьшится на 0,1%. Оценка роста на следующий год снижена с 0,9% до 0,8%.

Власти Франции прогнозируют рост французской экономики в этом году на 0,1%, Еврокомиссия - сокращение на 0,1%.