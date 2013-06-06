Нацбанк ограничил наличные расчеты суммой в 150 тыс. грн

Правление Национального банка Украины утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская.

По словам представителя НБУ, постановление Нацбанка, предусматривающее расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, и ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн, утверждено правлением Национального банка Украины в четверг, и будет зарегистрировано в Министерстве юстиции в ближайшее время.

«Сегодня правление Национального банка приняло решение установить ограничение наличных расчетов до 150 тыс. грн с 1 сентября, чтобы у участников расчетов была возможность подготовить необходимый инструментарий для проведения безналичных платежей, а Министерство юстиции привело в соответствие свои нормативно-правовые акты во избежание несогласованности между ними», - сообщила Рычаковская. По ее словам, ограничение касается расчетов между физическими лицами и субъектами хозяйствования, а также расчетов физических лиц между собой по договорам, подлежащим нотариальному заверению.

Среди механизмов проведения платежей, с учетом установленного ограничения, замглавы НБУ назвала такие банковские инструменты как платежное поручение, аккредитив и вклад на договорных условиях. Также расчеты возможны с использованием депозитного счета нотариуса и через небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на осуществление денежных переводов.

«Прирост ликвидности финансовой системы страны в результате введения ограничений наличных расчетов составит от 14 до 16 млрд грн в год, что в свою очередь даст прирост ВВП на уровне 0,2%. Также важным результатом станет «девалютизация», поскольку если ранее некоторые платежи межу физическими лицами осуществлялись в долларах, то теперь, через текущий счет, они будут проводиться в национальной валюте», - сказала Рычаковская. По ее словам, в настоящее время Национальный банк не планирует снижать установленный порог в 150 тыс. грн, поскольку данная сумма является «комфортной» для большинства граждан, и говорить о снижении порога можно только после наличия достаточной инфраструктуры для осуществления безналичных платежей.

Говоря о комиссии банков за проведение безналичных операций, Рычаковская сообщила, что Национальный банк не располагает инструментами для ее ограничения, но высокая конкуренция на рынке банковских услуг не позволит банкам завышать тарифы на проведение таких платежей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 марта обнародовал проект постановления об установлении предельной суммы наличных расчетов между физическими лицами в размере 150 тыс. грн для общественного обсуждения. Согласно проекту, ограничения касаются расчетов в отношении 1 лица по одному или нескольким документам в пределах одного дня, и теперь такие расчеты свыше 150 тыс. грн будут осуществляться с использованием банковских инструментов для осуществления безналичных расчетов (платежная карта, текущий счет).

В декабре 2012 года глава НБУ Сергей Арбузов заявлял, что Нацбанк может установить предельный размер расчетов наличными для физических лиц минимум в 150 тыс. грн уже в 2013 году, и большинство граждан даже не заметят этой нормы, поскольку она вводится для отслеживания недобросовестных налогоплательщиков.

Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными, осенью 2012 года.