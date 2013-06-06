Европейский центробанк сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% годовых, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на нулевом уровне, маржинальная ставка - на отметке 1%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

Напомним, в начале мая ЕЦБ снизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до рекордно низких 0,5% годовых.

Ставка по депозитам сохранил на нулевом уровне, маржинальная ставка кредитования снижена на 0,5 процентного пункта - до 1,5%.