В Беларуси снижается ставка рефинансирования

Минск. Нацбанк Беларуси с 10 июня снижает ставку рефинансирования с 25% до 23,5% годовых.

Об УНИАН сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

«Данное решение принято исходя из закрепившейся тенденции к замедлению инфляции и уменьшению инфляционных ожиданий. Остается благоприятной ситуация на внутреннем валютном рынке, что формирует условия для стабильности обменного курса белорусского рубля», - подчеркнули в Нацбанке Беларуси.

При постепенном номинальном снижении процентных ставок в экономике по-прежнему обеспечивается их высокая реальная доходность, что способствует притоку рублевых вкладов населения в банки.

«Дальнейшее изменение уровня ставки рефинансирования будет зависеть от общей макроэкономической ситуации в стране, а также динамики цен и инфляционных ожиданий», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Как сообщал УНИАН ранее, первый раз в 2013 году ставка рефинансирования была снижена 13 марта с 30% годовых - до 28,5% годовых. До этого ставка не менялась на протяжении полугода. Последующее снижение произошло 17 апреля - до 27% годовых, а затем 15 мая – до 25% годовых.

В целом за 2013 год ставку рефинансирования планируется снизить до 13-15% годовых.

За январь-апрель 2013 года инфляция в Беларуси составила 5,9% при годовом прогнозе не более 12%. Вместе с тем в апреле прирост потребительских цен снизился до 0,5%. Для сравнения: инфляция в январе 2013 года составила 3%, в феврале – 1,2%, в марте – 1,1%. По итогам 2012 года инфляция составила 21,8%.