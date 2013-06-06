Предприятиям с европейскими инвестициями с начала года возместили 707 млн евро НДС

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предприятиям с инвестициями из стран Европейского Союза с начала 2013 года составил 707 млн евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на итоги встречи министра Александра Клименко с участниками пресс-клуба проекта налоговых и таможенных реформ, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В частности, по словам министра, в 2011 году предприятия с европейским капиталом получили возмещений на 1,1 млрд евро, а в 2012 г. - 1,2 млрд евро. При этом выплаты, проведенные в автоматическом режиме, выросли до 740 млн евро с 570 млн евро.

«В текущем году европейские инвесторы получили 707 млн евро. Причем доля предприятий, получающих возмещения в автоматическом режиме, составляет 58%», - цитирует пресс-служба министра.

Клименко отметил, что правительство Украины заинтересовано в расширении присутствия европейских инвесторов в нашей стране и готово работать над созданием благоприятного бизнес-климата для них.

«Наши усилия направлены на постепенное приближение украинских правил налогообложения к стандартам, заложенным в законодательстве Евросоюза. Это же предусматривает и Соглашение об ассоциации. И я не имею сомнений, что в этой части обязательства будут выполнены», - отметил министр.

Он заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы торговые отношения между Украиной и ЕС в части таможенного сопровождения были комфортными, простыми и понятными для обеих сторон. В частности, в планах министерства, по словам Клименко, полноценное внедрение института уполномоченного экономического оператора. Соответствующие нормативно-правовые акты уже проходят процедуру согласования.

Вместе с тем, новые налоги правительство вводить не намерено. Более того, ставки по действующим налогам снижаются, чтобы стимулировать инвестиционную активность, подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, 6-7 июня министр доходов и сборов Украины Александр Клименко находится с рабочей поездкой в Брюсселе по приглашению Европейской комиссии. Во время визита состоится ряд встреч с представителями ЕК, Всемирной таможенной организации и другими международными институтами. В частности, министр встретится с Директором европейского офиса по борьбе с мошенничеством Джованни Кессером и исполняющим обязанности главы комитета Европарламента по вопросам международной торговли Павлом Залевским.

В рамках встреч стороны планируют обсудить, помимо методов борьбы с налоговыми преступлениями, вопросы эффективного управления налогообложением, администрирования акцизных сборов, возвращения НДС и улучшения бизнес-климата в свете подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Кроме того, делегация Миндоходов ознакомится с работой таможенной и акцизной службы Бельгии.