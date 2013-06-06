Европейский центробанк ухудшил прогноз по ВВП еврозоны

Европейский центробанк пересмотрел в сторону понижения прогноз развития экономики еврозоны в 2013 году до снижения на 0,6% с ожидавшихся в марте 0,5%, заявил глава регулятора Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ, сообщает Прайм.

В то же время прогноз на будущий год улучшен до роста на 1,1% против 1% ранее.

Инфляция в 2013-2014 годах ожидается на уровне 1,4% и 1,3% соответственно, что меньше целевого показателя регулятора в 2%. "По сравнению с мартовским прогнозом ожидания по инфляции на текущий год были пересмотрены в сторону понижения, а на будущий год - остались без изменений", - добавил Драги. По его словам, риски по динамике цен сбалансированы на среднесрочную перспективу.

В своем выступлении глава регулятора коснулся также вопросов консолидации бюджета и структурных реформ, призвав правительства еврозоны продолжать прикладывать усилия в этом направлении. "Для стран региона жизненно необходимо продолжать работать над сокращением дефицитов бюджета", - убежден Драги.

Глава регулятора добавил, что ЕЦБ по-прежнему готов действовать в случае необходимости. "У нас была дискуссия по новым данным (описывающим финансово-экономическую ситуацию в еврозоне - ред.). Мы продолжим изучать поступающую информацию и в случае необходимости готовы действовать", - сказал он.

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