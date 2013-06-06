Переход к «корзине» валют необходимо осуществить в ближайший год - эксперт

Предложенный Президентом Виктором Януковичем в ежегодном послании к парламенту переход к «корзине» валют от привязки к доллару необходимо осуществить как можно быстрее, поскольку промедление грозит обострением экономического кризиса в ближайшие 6-12 месяцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

"Такой практический переход необходимо осуществить как можно быстрее, поскольку промедление грозит консервацией текущих проблем в экономике и обострением экономического кризиса в ближайшие 6-12 месяцев. В краткосрочной и среднесрочной перспективе доллар США, скорее всего, будет дорожать. А поскольку гривна привязана к доллару США, то реальный обменный курс гривни дорожает. Он уже подорожал на 3,5% в этом году, и с ростом доллара будет только повышаться, если украинская экономика не отойдет от текущей политики монетарной привязки к доллару», - комментирует Вальчишен.

Как полагает эксперт, дорогая валюта для Украины повлечет за собой снижение спроса на отечественную продукцию, падение конкурентоспособности, а также усугубление торгового дефицита, что приведет к стагнации в экономике. «Кредиторы будут запрашивать более дорогую стоимость по кредиту для правительства страны и украинских корпораций. В конечном итоге с учетом таких негативных тенденций по торговым и капитальным операциям, если мы не уйдем от жесткой привязки к доллару США, риски кризиса платежного баланса будут только нарастать», - прогнозирует Вальчишен.

Эксперт не видит негатива от введения курсообразования на основе валютной «корзины», поскольку другие страны не сталкивались с проблемами или кризисными явлениями, когда уходили от привязки к доллару и переходили к независимой монетарной политике. «Наоборот, страны как раз и переходили к независимой монетарной политике, чтобы не быть подверженными финансовым и экономическим кризисам. Единственной проблемой может стать смещение приоритетов, когда таргетирование валютной «корзины» окажется более важным, нежели низкие процентные ставки. В целом главным приоритетом для НБУ все равно должно оставаться поддержание низких реальных процентных ставок», - пояснил эксперт.

По словам эксперта, для Украины очень важно не опуститься до простого копирования опыта Российской Федерации, где существует такая привязка к «корзине» валют. «Для нашей экономики российский опыт неуместен, так как они используют узкую «корзину» валюты (только евро и доллар), лучше использовать примеры мировой практики, в частности, Сингапура. Мультивалютная «корзина» для Украины должна включать все валюты основных торговых партнеров, а именно: доллар США, евро, юань, российский рубль, польский злотый, турецкую лиру и белорусский рубль», - добавил Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в ежегодном послании к Верховной Раде обязал Национальный банк рассмотреть возможность перехода к режиму курсообразования на основе «корзины» валют, которая будет учитывать структуру расчетов во внешней торговле страны. Глава государства также предложил властям расширить практику использования гривни в международных расчетах, для чего необходимо внести изменения в валютное регулирование. Президент считает, что ряд факторов, включая относительный дефицит гривни и выполнение Украиной в полном объеме своих долговых обязательств перед МВФ, «свидетельствуют об отсутствии условий для неконтролируемой девальвации гривни».