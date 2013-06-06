Кипр попросил включить его в список беднейших стран Европы

Парламент Кипра призвал президента обратиться к Еврокомиссии с просьбой о включении страны в список бедных государств ЕС, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Cyprus Mail.

Включение в список бедных государств позволит Никосии претендовать на выделение помощи из большего количества структурных фондов Евросоюза.

Парламентарий от Демократической партии Ангелос Вотсис отметил, что с такой просьбой необходимо обращаться сейчас в связи с ухудшением ситуации в экономике страны.

В прошлом году Кипр обратился к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи. Средства понадобились Никосии на рекапитализацию банков, которые пострадали из-за обесценивания греческих гособлигаций.

Брюссель согласился предоставить десять миллиардов евро на том условии, что Кипр сам найдет 5-7 миллиардов евро. Средиземноморская республика объявила в середине марта, что эти средства будут собраны в результате единовременного списания налога со всех банковских счетов. Парламент не принял соответствующий законопроект, и Кипр решил собрать нужную сумму в результате реструктуризации финансового сектора.

События на Кипре в первой половине этого года спровоцировали банковский кризис; в частности, держатели счетов в местных банках начали выводить свои средства. По разным оценкам, в этом году ВВП Кипра сократится на 10-15%.

Вместе с этим исследование ЕЦБ в апреле этого года показало, что жители Кипра оказались втрое состоятельнее немцев. По данным регулятора, который проанализировал доходы жителей еврозоны за 2009-2010 годы, среднее состояние одной кипрской семьи составило 670 тысяч евро, тогда как в Германии аналогичный показатель не превысил 200 тысяч евро.

Европейские государства получают поддержку ЕС в связи с классификацией, принятой Евросоюзом в 2004 году. Тогда Еврокомиссия определила систему целей, приоритетов и задач союза. Одним из важнейших целевых ориентиров ЕС стало устойчивое развитие. В соответствии с этим ориентиром государства получают финансовую поддержку, при этом страны с ВВП меньше 75% от среднего показателя по ЕС могут рассчитывать на большие объемы помощи.