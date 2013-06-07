S&P ухудшило прогноз по рейтингам Бразилии

Международные рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по долгосрочным рейтингам Бразилии до негативного со стабильного, подтвердив при этом долго- и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги страны в иностранной валюте на уровнях "ВВВ" и "А-2" соответственно, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Аналогичные рейтинги в местной валюте сохранены на отметках "А-" и "А-2" соответственно.

"Кредитные рейтинги Бразилии отражают стабильность политических институтов страны, ее диверсифицированную экономику, управляемый уровень внешней задолженности и приверженность бразильского правительства политике, поддерживающей экономическую стабильность. В то же время рейтинги страны отражают относительно большой уровень госдолга и потребности Бразилии в финансировании", - говорится в сообщении S&P.

Страна испытывает серьезную потребность в инвестициях, необходимых для улучшения инфраструктуры. Однако в настоящее время, по мнению экспертов S&P, существуют структурные преграды, которые сдерживают желание инвесторов вкладывать средства в бразильскую экономику. Общий объем инвестиции в Бразилию в 2012 году составил чуть больше 18% от ВВП страны.

Эксперты агентства прогнозируют, что в 2013 году экономика государства продемонстрирует умеренный рост на 2,5% после роста на 0,9% и 2,7% в 2012 и 2011 годах соответственно.

"Слабый рост отражает довольно скромные показатели по экспорту, а также снижение объема инвестиций частного сектора отчасти из-за неоднозначных сигналов от бразильского правительства, которые снизили доверие инвесторов к национальной экономике", - говорится в пресс-релизе.