Межбанк пятницы открылся котировками 8,1490/8,1540 грн/долл.

В пятницу, 7 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1490/8,1540 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро существенно снизились - до 10,8015/10,8095 грн/евро, по отношению к российскому рублю - выросли до 0,2526/0,2530 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3250/1,3252 (четверг — 1,3107/1,3109).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1535/8,1580 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1505/8,1530 грн/долл., к закрытию торгов — снова выросли, до 8,1505/8,1520 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6955/10,7030 грн/евро, к 12:00 - снова снизились, до 10,6955/10,7045 грн/евро, к закрытию торгов - выросли до 10,6870/10,6950 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2539/0,2543 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2540/0,2544 грн/рубль, к закрытию — выросли до 0,2538/0,2542 грн/рубль.