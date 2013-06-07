На торгах пятницы статданные из США могут поднять евро до отметки 1,3300 - эксперт

Основным событием на мировом валютном рынке в пятницу, 7 июня, станет публикация данных по количеству занятого населения в несельскохозяйственном секторе США за май - если показатель будет лучше апрельского (165 тыс.), то пара EUR/USD может повыситься до отметки 1,3300, а затем понизиться до уровня 1,3180, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, валютная пара GBP/USD сегодня также может продемонстрировать рост. Уровнем сопротивления для нее выступит 1,5680, а поддержки – 1,5500.

Если следовать сценарию по статданным США, то пара USD/JPY может опуститься до отметки 95,50, после чего показать рост к уровню сопротивления 98,80.