Базовая инфляция в мае составила 0%

Базовая инфляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в мае 2013 года против апреля 2013 года составила 0% (БИПЦ — 100%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, в мае 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ — 99,7%), к маю 2012 года зафиксирована инфляция - 0,2% (БИПЦ — 100,2%), январь-май 2013 года против января-мая 2012 года — инфляция 0,4% (БИПЦ — 100,4%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.