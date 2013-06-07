Евросоюз и Украина углубят сотрудничество в борьбе с налоговым мошенничеством

Европейская комиссия высоко оценивает инициативу Украины ввести контроль за трансфертным ценообразованием и готова углубить сотрудничество в сфере борьбы с налоговым мошенничеством и минимизацией налогов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины по итогам прошедшей в Брюсселе встречи министра Александра Клименко с еврокомиссаром по вопросам налогообложения, таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдасом Шеметой.

Еврокомиссар также высоко оценил механизм возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость в автоматическом режиме и новую систему налогообложения подакцизных товаров, обратив при этом внимание на необходимость качественной имплементации Рамочной стратегии таможенного сотрудничества от 25 мая 2012 года.

В свою очередь Клименко подчеркнул важность углубления сотрудничества с ЕС, в том числе в рамках реализации приоритетных реформ, обусловленных Соглашением об ассоциации Украина – ЕС.

«Повестка дня ассоциации – это практический инструмент взаимодействия, направленный на укрепление нового качества сотрудничества. И мы заявляем готовность к такому сотрудничеству еще до подписания Соглашения об ассоциации. Мы выступаем за полное выполнение плана действий Рамочной стратегии таможенного сотрудничества, предполагающего борьбу с мошенничеством, диалог в сфере противодействия незаконной торговле, в том числе подакцизными товарами, обмен опытом и информацией», - цитирует пресс-служба Клименко. В ходе встречи еврокомиссар Шемета пригласил украинскую делегацию принять участие в Семинаре высокого уровня в рамках европейской политики соседства и «Восточного партнерства». Семинар состоится в Вильнюсе 24-25 октября и будет посвящен вопросам транзитных процедур, обмену информацией, борьбе с контрабандой.

Как сообщал УНИАН, 6-7 июня министр доходов и сборов Украины Александр Клименко находится с рабочей поездкой в Брюсселе по приглашению Европейской комиссии.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламентариям принять за основу законопроект о трансфертном ценообразовании, подготовленный Министерством доходов и сборов Украины в сотрудничестве с представителями деловых кругов и консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers в декабре 2012 года.

Законопроект призван упразднить практику использования офшорных схем в торговых операциях. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

В середине января 2013 года законопроект был одобрен на заседании Кабинета министров.