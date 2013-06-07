Президент подсчитал, что инвестиции в Украину выросли на 10%

Белград. За первый квартал этого года инвестиции в Украину выросли на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович, выступая на Украино-сербском бизнес-форуме в Белграде.

По его словам, по состоянию на конец первого квартала 2013 года общий объем прямых иностранных капиталовложений в экономику Украины превысил 55 млрд долл. США и увеличился по сравнению с прошлым годом на 10%.

При этом Президент заметил, что в соответствии с прогнозами, эта цифра на конец года будет несколько выше.

Также Янукович рассказал, что по итогам 2012 года Украина имеет прирост инвестиций около 15%.

“Этого маловато. Но я хотел бы сказать, что в этом году этот объем увеличивается, растет розничная торговля - более 13% в этом году роста”, - сказал Президент.

Он также сообщил, что в соответствии с макроэкономическими прогнозами, по оптимистичному сценарию, ВВП вырастет в этом году на 3,4%, а по пессимистическому сценарию — на 2,5%.

Однако он не исключил, что на протяжении года эта цифра может быть откорректирована, поскольку Украина не стоит в стороне от кризисных процессов, которые наблюдаются в экономике Европы и мира.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале 2013 года, по сравнению с началом года, вырос на 1,3% – до 55,709 млрд долл.

Справка УНИАН. ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года). При этом по сравнению с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%. Реальный ВВП в 2012 году вырос на 0,2% и составил 1,409 трлн грн.

Согласно правительственному прогнозу, рост ВВП по итогам 2013 года будет составлять 2,5-3,4%. Вместе с тем, Международный валютный фонд прогнозирует нулевой рост ВВП.

В мае текущего года международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 1,1%, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал снижение ВВП на 0,5%.

В апреле Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 1,0% с 3,5%.